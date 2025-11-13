Nigeria entra en huelga por deudas con su Federación a puertas del repechaje mundialista

La Selección de Nigeria vive horas de tensión a pocos días de disputar su repechaje interno en África frente a Gabón, luego de que los futbolistas decidieran no entrenar en protesta por deudas económicas que la Federación Nigeriana de Fútbol (NFF) mantiene con el plantel desde hace más de dos años.

Según reportes locales, los jugadores reclaman el pago de primas atrasadas correspondientes a convocatorias y compromisos anteriores con el combinado nacional.

El monto total adeudado ascendería a USD 100 mil para los futbolistas que han formado parte de todas las citaciones durante el último ciclo eliminatorio africano.

El plantel, dirigido por Eric Chelle, suspendió los entrenamientos del martes y miércoles a la espera de una respuesta concreta por parte de la Federación. El malestar también alcanza al cuerpo técnico: de acuerdo con información publicada por la BBC, el propio Chelle tendría sueldos pendientes por cerca de USD 55 mil.

La huelga llega en un momento crítico, ya que Nigeria debe enfrentar a Gabón en la primera ronda del repechaje interno del continente. El ganador del cruce avanzará a la final africana por un cupo al Repechaje Intercontinental, donde se medirá con el vencedor de la serie entre Camerún y la República Democrática del Congo.