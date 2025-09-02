Fútbol Internacional
02 sep 2025 , 11:56

Neymar asegura que no tenía ninguna lesión antes de no ser convocado: "Me quedé fuera por cuestiones técnicas"

Tras el empate contra Fluminense que deja al Santos al borde del descenso, Neymar criticó al VAR y defendió su condición física tras no ser convocado.

   
    Neymar asegura que su ausencia en la convocatoria de la selección no se debe a su condición física. ( Redes )
El Santos empató contra Fluminense por la fecha 22 del Brasileirão y Neymar no ocultó su frustración tras la culminación del encuentro. El delantero cuestionó el video arbitraje, que anuló el gol de Tiquinho Soares en los últimos minutos del partido.

"Una vez más, ¿no? El VAR arruinando la belleza del fútbol. Son detalles que, en mi opinión, cambiaría. En fin, ¡esa no es mi decisión!", dijo Neymar en entrevista postpartido.

Lea más: Este es el historial de partidos entre la selección de Paraguay y Ecuador por Eliminatorias

De la última convocatoria a la Selección, Neymar habló sobre la decisión del técnico Carlo Ancelotti de no convocarlo y respondió a las preguntas sobre su estado físico.

"Tuve una molestia en el aductor. No fue para tanto, tanto que jugué hoy. Creo que estuve de baja por motivos técnicos; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto. Ya que estoy de baja, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien".

Con el empate contra el Fluminense, Santos registra una racha de tres partidos sin ganar y termina la jornada 22 del Campeonato Brasileño con 22 puntos al borde del descenso.

Temas
Santos
Fútbol brasileño
Carlo Ancelotti
Neymar
Brasil
