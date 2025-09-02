Neymar asegura que no tenía ninguna lesión antes de no ser convocado: "Me quedé fuera por cuestiones técnicas"

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/santos target=_blank>Santos </a>empató contra Fluminense</b> por la fecha 22 del Brasileirão y <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/neymar target=_blank>Neymar</a></b> no ocultó su frustración tras la culminación del encuentro. El delantero cuestionó el video arbitraje, que <b>anuló el gol de</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-paraguay-historial-estadisticas-eliminatorias-JF10042957 target=_blank></a></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/carlos-ancelotti-lista-convocados-neymar-vinicius-rodrygo-brasil-eliminatorias-LE9996195 target=_blank></a><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carlo-ancelotti target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>