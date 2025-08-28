Newcastle ficha al reemplazo de Alexander Isak por USD 87 millones

El Newcastle United ha cerrado un acuerdo histórico con el Stuttgart para fichar al delantero alemán Nick Woltemade, en una transferencia que ronda los USD 87 millones.

Este traspaso, reportado por Sky Sports, marca un nuevo récord para las Urracas, superando los USD 85 millones que pagaron por Alexander Isak a la Real Sociedad en 2022.

El delantero de 1.98 metros de altura habría rechazado ofertas del Bayern de Múnich, priorizando su deseo de jugar en la Premier League.

Lea también: Messi regresa con doblete y triunfo en el Inter Miami sobre el Orlando City

Woltemade, que llegó al Stuttgart el año pasado procedente del Werder Bremen, tuvo una temporada estelar en 2024/25, anotando 17 goles en 33 partidos, lo que atrajo el interés de varios de los clubes más grandes de Europa.

Este movimiento podría acelerar otro gran fichaje en la Premier League, ya que se espera que la llegada de Woltemade al Newcastle dé luz verde para que Alexander Isak se una al Liverpool, poniendo fin a la larga especulación sobre el futuro del delantero sueco.