Newcastle ficha al reemplazo de Alexander Isak por USD 87 millones

El Newcastle United ha cerrado un acuerdo histórico con el Stuttgart para fichar al delantero alemán Nick Woltemade, en una transferencia que ronda los USD 87 millones. Este traspaso, reportado por Sky