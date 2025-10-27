Napoli confirma la lesión de Kevin De Bruyne y será baja en lo que resta de año

El Napoli logró vencer este sábado en casa por 3-1 sobre el Inter de Milán. Kevin De Bruyne convirtió un penal antes de retirarse lesionado mientras que los mediocampistas Scott McTominay y Zambo Anguissa completaron el triunfo.

De Bruyne convirtió el penal antes de agarrarse la parte posterior del muslo derecho. Sus compañeros lo consolaron mientras hacía una mueca y abandonaba el campo antes de regresar al banquillo con muletas.

El experimentado belga presenta “una lesión de alto grado en el bíceps femoral derecho”, así lo dictaminó el informe del club napolitano.

Aunque el Napoli no especificó el tiempo de baja, varios diarios locales han mencionado que este tipo de lesiones suelen requerir un período de recuperación de al menos tres meses.

El Nápoles es líder de la tabla con 18 puntos, uno por delante del AC Milan, que empató con el Pisa el viernes.