Fútbol Internacional
27 oct 2025 , 10:02

Así fue la acalorada discusión entre Carvajal y Lamine Yamal tras la culminación del Clásico

El Real Madrid logró vencer en el Santiago Bernabéu por 2-1 al Barcelona por la decima jornada de LaLiga.

   
  • Así fue la acalorada discusión entre Carvajal y Lamine Yamal tras la culminación del Clásico
    Lamine Yamal fue foco de atención tras la culminación del Clásico ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El clásico español de la jornada 10 terminó con victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el Barcelona, y las reacciones posteriores al encuentro se convirtieron en el foco de las redes sociales.

Una de las imágenes más comentadas fue la del joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, quien tuvo un partido muy discreto y tras el pitido final en el Santiago Bernabéu protagonizó una fuerte discusión con el lateral derecho del Madrid, Daniel Carvajal.

Si bien las cámaras captaron una trifulca en la zona de banquillos, el enfrentamiento entre Yamal y Carvajal tuvo lugar sobre el césped. Cuando ambos se saludaron al darse la mano, intercambiaron palabras.

Lea más: La Juventus despidió a Igor Tudor por malos resultados

El lateral madridista respondió a los dichos de Yamal con un gesto de que "hablaba mucho", a lo que el joven culé replicó instándolo a ir "fuera". Varios jugadores de ambos equipos tuvieron que intervenir para separarlos, dejando una polémica imagen que cerró un duelo caliente dentro y fuera de la cancha.

Temas
Real Madrid
FC Barcelona
LaLiga
el clásico
Lamine Yamal
España
Madrid
Noticias
Recomendadas