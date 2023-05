Mundial Sub 20: Estas son las figuras a seguir en este torneo

El Mundial Sub 20 se caracteriza por ser una fábrica de talentos. Jugadores como Diego Armando Maradona, Juan Pablo Sorín, Paul Pogba, Sergio Agüero, Adriano Leite, Esteban Cambiasso, Luis Figo, Juan Román Riquelme, Dani Alves y Lionel Messi son la prueba fiel de que este torneo es un espacio ideal para que nuevos futbolistas se destaquen.

Esta Copa del Mundo inicia el 20 de mayo y finaliza el 11 de junio y se llevará a cabo en Argentina. Esta selección es la que más veces ha ganado este torneo con seis títulos. Por su parte, la Mini Tri buscará replicar lo hecho en Polonia 2019, donde se quedó con el tercer puesto al derrotar a Italia.

Ecuador últimamente ha demostrado que la labor que realizan los equipos de nuestro balompié en temas de formativas está dando frutos. La tricolor cuenta con varios talentos jóvenes, uno de ellos es Kendry Páez y Justin Cuero.

Kendry Páez, la joya del Independiente del Valle y de la selección de Ecuador Sub 17, es una de las grandes sorpresas de esta convocatoria. El volante de 16 años ya debutó en primera división y anotó un gol con los rayados. Mientras que en el Sudamericano de su categoría convirtió dos tantos y fue el jugador con más asistencias, seis en total. Por ello Miguel Bravo, entrenador de la tricolor sub 20, no dudó en convocarlo para disputar esta Copa del Mundo.

Justin Cuero, es el capitán de la selección Sub 20, es la esperanza de gol de la Mini Tri. El delantero tiene 19 años, juega en el Independiente del Valle y fue el goleador del equipo en el Sudamericano con cuatro tantos.

LEA: Mundial Sub 20: ¿Quiénes son las figuras de la selección de Ecuador?