Hora y fecha para ver la inauguración del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina. La selección ecuatoriana ya se encuentra en San Juan, Argentina, para disputar su primer encuentro de este torneo. En la anterior cita mundialista, la mini tri quedó tercera al vencer a Italia.

Este sábado 20 de mayo inicia el Mundial Sub 20 en Argentina, sin embargo, la selección anfitriona no será la que abra este torneo como es lo tradicional en los otros eventos FIFA. Incluso se jugarán dos partidos al mismo tiempo: Guatemala vs. Nueva Zelanda, por el grupo A, y Estados Unidos vs. Ecuador, por el B. Ambos comenzarán a la 13:00 (hora de Ecuador).

Después, a las 16:00 (hora de Ecuador) Argentina, la selección más ganadora de este torneo con seis títulos, jugará ante Uzbekistán. En la previa de este cotejo se realizará la ceremonia inaugural en Santiago del Estero.

El formato para esta Copa del Mundo sigue siendo el mismo de las anteriores ediciones. Las 24 selecciones clasificadas están divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. El primero y segundo avanzan a los octavos de final, junto a los cuatro mejores terceros.

Como pasa también en el resto de los Mundiales de FIFA, la eliminación una vez atravesada la primera etapa es a partido único. Quien gane se queda, quien pierda se va. Desde los octavos de final en adelante, los partidos que terminen en empate irán primero a la prórroga y luego penales, en caso de ser necesarios.

