Exentrenador de Ecuador sub 20 criticó a Kendry Páez por su actitud ante Venezuela

El exentrenador de la selección ecuatoriana sub 20 y del Barcelona, Jorge Célico, cuestionó la actitud que tuvo el jugador Kendry Páez al término del partido contra Venezuela por la última fecha del hexagonal final del Sudamericano sub 17.

Cuando finalizó el partido, dos jugadores de Venezuela se acercaron a saludar e intercambiar la camiseta con el capitán de la mini tri. El ecuatoriano los ignoró y esta actitud fue lo que le molestó a Jorge Célico, nuevo entrenador del Deportivo Garcilaso de Perú.

“No me gustó lo que hizo Kendry Páez cuando terminó el partido, el no querer cambiar la camiseta no está bien. Hay que ser un caballero, sobre todo, el rival no es un enemigo”, mencionó Célico en la radio MachDeportes.

Kendry Páez fue una de las figuras del Sudamericano sub 17 demostró que tiene un futuro prometedor. Anotó dos goles, asistió en seis ocasiones y disputó los ocho encuentros como titular.

