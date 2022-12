Mundial Qatar 2022: Hinchas brasileños alientan a la Argentina de Messi

Burlas y memes

Muchos se burlaron de la caída de la 'Scaloneta' en el debut ante Arabia Saudita (1-2), inundando las redes sociales de memes sarcásticos, aludiendo por ejemplo a la famosa canción de "No llores por mí Argentina" .

El "rey" Pelé, internado desde el 29 de noviembre en un hospital en Sao Paulo para tratar un cáncer, celebró la genialidad de Lionel Messi en la semifinal, a juzgar por un post de su hija Kely en que se veía el partido en el televisor de su cuarto, con 'gifs' del argentino y exclamaciones.

Por su parte, el ex mediocampista Rivaldo elogió al capitán argentino: "Ya no tenemos ni a Brasil ni a @neymarjr, por lo que me quedo con Argentina. Sin palabras para ti @leomessi (...) Dios lo sabe y te va a coronar este domingo", escribió en redes sociales.