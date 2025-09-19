Fútbol Internacional
Mudryk se olvida del Chelsea y apunta a los Juegos Olímpicos 2028 como velocista

Mykhailo Mudryk deja el fútbol para enfocarse en el atletismo y buscar un lugar en los Juegos Olímpicos 2028 como velocista por Ucrania.

   
    Mykhailo Mudryk, exjugador del Chelsea.( ARCHIVO )
En un giro inesperado en su carrera, el ucraniano Mykhailo Mudryk ha decidido dejar el fútbol profesional para enfocarse de lleno en el atletismo, con la ambiciosa meta de representar a Ucrania como velocista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mudryk, de 24 años, sorprendió al mundo deportivo al anunciar su transición hacia el atletismo luego de varios altibajos en su etapa futbolística. En su debut en la Premier League con el Chelsea, llamó poderosamente la atención al registrar una velocidad punta de 36,67 km/h, superando marcas históricas en el torneo inglés y dejando claro su impresionante capacidad física.

Adquirido por el Chelsea en enero de 2023 por más de USD 110 millones, Mudryk nunca terminó de consolidarse como estrella en Stamford Bridge. Su carrera sufrió un golpe duro hace unos meses, cuando fue suspendido por dopaje positivo, lo que precipitó su alejamiento del fútbol y replanteamiento de su futuro deportivo.

Ahora, lejos de los estadios, Mudryk inicia una nueva etapa con la mira puesta en el atletismo de alto rendimiento. Según fuentes cercanas, ya entrena bajo la supervisión de un equipo especializado en velocidad y apunta a competir en pruebas de 100 y 200 metros planos.

El objetivo es claro: llegar a Los Ángeles 2028 y vestir los colores de Ucrania en la máxima cita del deporte mundial.

De lograrlo, el exfutbolista no solo firmaría una reinvención pocas veces vista en el deporte moderno, sino que también demostraría que, incluso tras una caída, es posible correr más rápido hacia un nuevo comienzo.

