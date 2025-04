Morgan Rogers, delantero estrella del Aston Villa, resaltó la capacidad defensiva de Moisés Caicedo, figura del Chelsea y reciente rival del cuadro villano en la Premier League.

En medio de una entrevista, Rogers, fue consultado sobre qué jugador le ha sido más complicado de enfrentar en la Premier League.

Lea: Van Dijk renovó con el Liverpool hasta el 2027

Rogers, seleccionado inglés, no dudó en mencionar el nombre de Caicedo: "Este año no me he enfrentado mucho a él (Moisés Caicedo), debido a las posiciones que ocupamos en el campo, pero el año pasado jugamos contra ellos en casa, y es muy rápido, muy fuerte... Si soy sincero, no pude superarlo; no logré pasarlo".

El último duelo entre ambos terminó 2-1 a favor del Aston Villa, sin embargo, Caicedo resaltó como el jugador con más quites y duelos defensivos ganados.

Rogers es considerado uno de los mejores extremos en la actualidad dentro de la Premier League debido a su fuerza y explosividad por la banda, sumando a la capacidad para anotar goles.