El defensor holandés Virgil van Dijk renovó su contrato con el Liverpool hasta el 2027.

El potente zaguero neerlandés terminaba su contrato en junio, decidió extender su vínculo laboral junto a Mohamed Salah quien también firmó su renovación con el cuadro de Anfield.

Según The Athletic, no hay cláusulas de rescisión ni tendrá una reducción de sueldo debido a su edad, todo lo contrario. Explica David Ornstein que su salario está alrededor de las 400.000 libras semanales, unos 24 millones de euros al año, lo que le mantiene el estatus de defensa mejor pagado de Europa con incentivos que se centran en el éxito colectivo y no en rendimiento individual. De hecho, es un contrato muy parecido al que firmó Mo Salah recientemente.

"Estoy muy feliz, muy orgulloso. Sin duda siento muchas emociones al hablar de esto. Es un sentimiento de orgullo y alegría. Es simplemente increíble. El camino que he recorrido hasta ahora en mi carrera, poder extenderlo dos años más en este club es increíble y estoy muy feliz", escribió Van Dijk en sus redes sociales.

Van Dijk acumula múltiples trofeos con el Liverpool, entre ellos una Premier League, una Champions League reflejados en 314 partidos como uno de sus capitanes y referentes actuales.

Con esta renovación, ya solo queda dilucidar el futuro de uno de los tres pilares del Liverpool: Trent Alexander-Arnold, que también termina contrato en junio y cuya idea es marcharse al Real Madrid este verano.