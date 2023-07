Moisés Caicedo sobre el Chelsea: "Es un equipo histórico y no puedo decir que no porque es un grande"

La novela entre Moisés Caicedo y Chelsea sigue con un nuevo episodio, ahora desde el jugador ecuatoriano, quien dejó el silencio y dejó su opinión sobre el tema.

Caicedo, que pertenece al Brighton, reconoció que le gustaría jugar por el cuadro 'blue', pero lo cierto es que las 'Gaviotas' no han dado su brazo a torcer y esperan más de 100 millones de libras esterlinas por los servicios del ecuatoriano.

Lea: Moisés Caicedo: negociaciones entre el Brighton y Chelsea podrían "caer a un punto muerto" por diferencias económicas

"Es un equipo grande, eso es cierto. Es un equipo muy histórico y no puedo decir que no porque es un equipo muy grande, histórico y hermoso. La ciudad también es hermosa", reconoció Caicedo en declaraciones a la periodista María José Flores.

El Brighton quiere asegurarse una gran venta y en enero rechazó una oferta del Arsenal de 70 millones de libras. Ahora también está apretando las tuercas al Chelsea, que deberá rascarse el bolsillo para completar el fichaje de Caicedo.

"Es una emoción muy grande. ¿A qué tipo no le gustaría que hablaran de él? Sé cómo manejarlo. No me dejo llevar por las emociones. Estoy disfrutando el tiempo con mi familia por ahora. Hay presión, pero estoy tranquilo. Estoy esperando lo que Dios decida. Él sabrá lo que es mejor para mí", agrega Caicedo.

Caicedo mantiene contrato con el Brighton hasta finales de la temporada 2027-2028, donde el club espera venderlo en medio de su camino, por lo que no está 'desesperado' con el reciente mercado de fichajes.