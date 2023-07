Moisés Caicedo habló sobre su futuro y la posibilidad de jugar con Kendry Páez, ¿qué dijo?

Todavía no se define el futuro de Moisés Caicedo. Chelsea y el Brighton se mantienen en constantes negociaciones por los servicios deportivos del volante de la selección de Ecuador, quien tuvo una gran temporada en la Premier League.

Moisés Caicedo dialogó con la periodista María José Flores sobre su futuro y la posibilidad de jugar en el 2025 con Kendry Páez, la nueva joya del fútbol ecuatoriano, quien fue fichado por el Chelsea.

"Es una emoción muy grande. ¿A qué chico no le gustaría que no estén hablando de él? Lo sé manejar, no me dejo llevar de las emociones", expresó el mediocampista.

