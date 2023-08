Moisés Caicedo: leyenda del Chelsea desaprueba su posible fichaje del Brighton

Frank Leboeuf, campeón mundial con Francia y leyenda del Chelsea entre 1996 y 2001, fue consultado por el posible fichaje de Moisés Caicedo al cuadro de Londres quien viene siendo el objetivo principal para esta temporada.

"La leyenda del Chelsea Frank Leboeuf instó a su antiguo club a no buscar al mediocampista del Brighton & Hove Albion Moisés Caicedo este verano. El francés cree que el equipo del oeste de Londres necesita jugadores con más experiencia", resume el portal Sportskeeda, con las declaraciones del defensor europeo.

"Leboeuf cree que el departamento de medio campo del club carece de experiencia en este momento, dadas las salidas de experimentados como Jorginho, Mateo Kovacic y N’Golo Kanté", añadió el diario.

Sobre la entrevista, Leboeuf anticipa que le gusta el estilo de juego, pero que no es el indicado para su club: "me encanta el jugador. Lo que mostró la temporada pasada fue absolutamente fantástico y uno de los mejores en su posición en este momento”.

“No es, para mí, lo que debería buscar el Chelsea. No tienen jugadores de experiencia en el medio del parque. Eso es lo que más me falta en el Chelsea”, concluyó.

Lo cierto es que el Chelsea y el Brighton siguen negociando por su fichaje, el cual está cotizado en 131 millones de dólares, sin embargo el Chelsea no ha alcanzado ese monto siendo rechazado hasta en cuatro ocasiones por las Gaviotas que no dan su brazo a torcer.