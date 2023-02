Moisés Caicedo se queda en el Brighton, Arsenal hace oficial el fichaje de Jorginho

El centrocampista internacional italiano Jorginho completó este martes su traspaso del Chelsea al Arsenal, según anunciaron ambos clubes en sendos comunicados, tras cuatro años y medio en el club 'blue', en los que ganó la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Supercopa y el Mundial de Clubes, en una transferencia "sujeta a la finalización de los procesos de regulación", según su nuevo equipo.

"Bienvenido al norte de Londres", luce el gráfico a la espalda de Jorginho en el anuncio de su fichaje por parte del líder de la 'Premier', con el futbolista ya con su nueva camiseta, en una operación cifrada en 12 millones de libras (unos 13,6 millones de euros) y por la que se compromete por un año y medio, según publica la prensa inglesa, aunque el Arsenal no ha ofrecido tales detalles. Sí ha anunciado que lucirá el número '20'.

"Es un centrocampista con inteligencia, con mucho liderazgo y mucha experiencia en la Premier y a nivel internacional. Ha ganado mucho en su carrera, pero todavía tiene hambre y la voluntad de hacerlo aquí. Estamos muy contentos de fichar a Jorginho y darle la bienvenida a él y a su familia al club", expresó Mikel Arteta, su nuevo entrenador en el Arsenal.

Arteta ha tenido "gran influencia" en la decisión de Jorginho, según dijo el propio jugador en su primera entrevista en la página web del club. "Sé que intentó ficharme varias veces antes y no sucedió por diferentes razones. No por mis deseos. Estoy muy emocionado por este nuevo desafío. Todo ha sucedido tan rápido. Me sorprendió un poco, pero aproveché la oportunidad", explicó.

