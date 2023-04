Moisés Caicedo declara su amor: "Siempre fue mi sueño jugar para el Real Madrid"

Moisés Caicedo, figura de la selección de Ecuador y el Brighton de Inglaterra, habló en una entrevista con el programa 'Carrusel Americano' de la Cadena Ser de España.

Caicedo desnudó sus sueños y reconoció que le gustaría jugar en el Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo.

Por el momento, Caicedo renovó con las 'Gaviotas', mientras que es pretendido por varios clubes a nivel europeo, entre ellos el Chelsea y Liverpool de la Premier League, quienes ya intentaron ficharlo en el mercado pasado.

"Caicedo ha desvelado cuál es su verdadero sueño en el mundo del fútbol. «Siempre fue mi sueño jugar para el Real Madrid», ha asegurado. Para el ecuatoriano, el Real Madrid «es el mejor equipo del mundo», y él ha considerado que está haciendo las cosas bien y no descarta que en un futuro pueda estar algún día jugando con la camiseta blanca y «levantar una Champions con el Real Madrid», dijo inicialmente 'Niño Moi'.

Profundizando, Caicedo de 21 años contó que aplaude actualmente el juego y el estilo del cuadro 'merengue': "Es muy lindo ver como juega el Madrid y la personalidad que tiene jugadores como Vinicius, Camavinga, Valverde... También disfruto mucho viendo a Kroos. Para jugar en el Madrid hay que trabajar muy duro".

Caicedo cerró apuntando que su siguiente meta deportiva es llegar a la Champions League: "Lo único que quiero es divertirme en el campo. La presión no me afecta. Lo que quiero hacer ahora ganar títulos y escuchar el himno de la Champions, es mi siguiente paso. Igual se me saltan las lágrimas".