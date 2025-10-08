Fútbol Internacional
08 oct 2025 , 19:06

El fútbol lamenta la pérdida de Miguel Ángel Russo, quien murió a los 69 años

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció a los 69 años a causa de un cáncer de próstata y vejiga.

   
Este miércoles 8 de octubre, el mundo del fútbol recibió una triste noticia: Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, falleció a los 69 años a causa de un cáncer de próstata y vejiga.

Su partida deja un profundo vacío en el deporte, donde fue una figura respetada tanto por su trayectoria como por su calidad humana.

Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2017, y posteriormente con cáncer de vejiga. Desde finales de septiembre se encontraba con licencia médica, recibiendo cuidados especiales en su domicilio. En el último mes, su estado de salud se agravó y debió ser hospitalizado en tres ocasiones.

El último partido que dirigió fue el empate 2-2 entre Boca Juniors y Central Córdoba, el pasado 21 de septiembre, encuentro en el que permaneció en el banquillo durante los 90 minutos, visiblemente afectado por su enfermedad.

Además de su paso por Boca, Russo tuvo una extensa y destacada carrera como entrenador. En Argentina dirigió a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

A nivel internacional, estuvo al frente de Universidad de Chile y Unión Española (Chile), Monarcas Morelia (México), Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al Nassr (Arabia Saudita), dejando su huella en cada club que confió en su experiencia.

El fútbol despide a un luchador incansable, campeón de la Copa Libertadores con Boca en 2007, y a un hombre que vivió con pasión y entrega cada etapa de su carrera.

El mundo del fútbol llora la partida de Miguel Ángel Russo

