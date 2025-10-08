El fútbol lamenta la pérdida de Miguel Ángel Russo, quien murió a los 69 años

Este miércoles 8 de octubre, el mundo del fútbol recibió una triste noticia: <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/murio-miguel-angel-russo-director-tecnico-boca-juniors-cancer-FG10256740>Miguel Ángel Russo</a>, director técnico de <b>Boca Juniors</b>, falleció a los <b>69 años</b> a causa de un <b>cáncer de próstata y vejiga</b>. <b>Su</b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/murio-miguel-angel-russo-director-tecnico-boca-juniors-cancer-FG10256740></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>