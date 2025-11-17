Fútbol Internacional
Miguel Ángel Loor quiere que se juegue un partido de LigaPro en España, Estados Unidos o Italia

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, reafirmó su deseo de llevar un partido del fútbol ecuatoriano al exterior con España, Estados Unidos e Italia como opciones.

   
    Miguel Ángel Loor quiere llevar un partido de la LigaPro al exterior.( API )
La Liga de España intentó llevar el partido del Villarreal vs. FC Barcelona a Miami, pero los clubes no aprobaron que se realice el encuentro, sin embargo, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, sí quiere mandar un juego del fútbol ecuatoriano al exterior.

Durante la realización del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Commanders Washington, en el estadio Santiago Bernabéu, el directivo reafirmó su deseo de imitarlos.

“En el fútbol, los hinchas y cierta prensa ve estas cosas como una herejía. Increíble que LaLiga quiso llevar un partido de fútbol a Estados Unidos y todos saltaron. Ahora la NFL lleva un partido de fútbol americano a España y muchos celebran. De locos”, señaló Loor.

Mientras acá nos criticamos todo, las ligas de otros deportes siguen sacándole ventaja al fútbol.

Por esa razón, Miguel Ángel agregó que “nosotros sí vamos a intentar llevar la humilde, pero querida LigaPro a nuestros compatriotas en España, Estados Unidos e Italia. Paso a paso”, cerró.

Es decir, sin dar nombres de equipos, el presidente aclaró que en los próximos años desea llevar un partido del torneo nacional a alguno de los países con más migrantes ecuatorianos.

Cabe recordar que Barcelona SC, Deportivo Cuenca, Emelec, entre otros, han disputado amistosos en Estados Unidos y España, pero nunca han jugado partidos oficiales afuera de Ecuador.

