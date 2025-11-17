Miguel Ángel Loor quiere que se juegue un partido de LigaPro en España, Estados Unidos o Italia

La Liga de España intentó llevar el partido del Villarreal vs. FC Barcelona a Miami, pero los clubes no aprobaron que se realice el encuentro, sin embargo, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, sí quiere mandar un juego del fútbol ecuatoriano al exterior.

Durante la realización del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Commanders Washington, en el estadio Santiago Bernabéu, el directivo reafirmó su deseo de imitarlos.

“En el fútbol, los hinchas y cierta prensa ve estas cosas como una herejía. Increíble que LaLiga quiso llevar un partido de fútbol a Estados Unidos y todos saltaron. Ahora la NFL lleva un partido de fútbol americano a España y muchos celebran. De locos”, señaló Loor.

