Fútbol Internacional
22 oct 2025 , 09:38

LaLiga cancela el partido previsto entre el Barcelona y el Villarreal en Miami

El partido propuesto entre el Barcelona y el Villarreal en Miami fue cancelado tras fuertes críticas en España.

   
El partido por la decimoseptima fecha de LaLiga propuesto entre el Barcelona y el Villarreal en Miami ha sido cancelado por su promotor tras fuertes críticas en España, así lo dictaminó LaLiga este martes.

Programado para el 20 de diciembre en el estadio de los Miami Dolphins, el encuentro iba a ser el primer partido de LaLiga celebrado fuera de España y el primer partido de liga europea disputado en el extranjero.

“La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría sido un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición”, expresó la liga española mediante un comunicado.

El plan de disputar el partido en el exterior recibió quejas de parte de jugadores y equipos. El Real Madrid denunció a LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) de tomar la decisión sin consultar a los clubes participantes en la competición.

"LaLiga hace lo que quiere porque le conviene", declaró el portero del Real Madrid Thibaut Courtois en rueda de prensa este martes previo a su cotejo ante la Juventus por la Champions League.

