25 sep 2025 , 09:17

Michel Deller: "Este club es bendecido, logra hacer cosas que son improbables"

Independiente del Valle igualó la serie y en penales (5-4) eliminó a Once Caldas y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana

   
    El dirigente de Independiente del Valle, Michel Deller, en conferencia de prensa( Foto: Internet )
Fernando Guevara
El dirigente de Independiente del Valle, Michel Deller, se refirió sobre la clasificación de su equipo a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Once Caldas en penales (5-4).

“La alegría es inmensa porque es un club lindo y es un grupo espectacular”, dijo el dirigente a los medios de comunicación luego del triunfo de Independiente del Valle.

“El equipo lo tuvo duro, pasó una semana fea y eso ha sido una gran motivación”, agregó.

“Se crecieron una barbaridad después de una semana fea”, añadió.

“Este club es bendecido, logra hacer cosas que son improbables y no solo una vez, nos sorprende muchas veces”, finalizó.

Ahora, Independiente del Valle se prepara para enfrentar al Atlético Mineiro en las semifinales, con el objetivo de llegar a su cuarta final de la Otra Mitad de la Gloria, como también se conoce a esta competición.

