07 ago 2025 , 09:30

Messi y Cristiano no figuran en la lista del Balón de Oro por segundo año consecutivo

A pesar de tener buenos números en el año, los máximos ganadores del Balón de Oro estan ausentes de la lista de los 30 nominados.

   
    Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la gala del Balón de Oro en 2015( Archivo )
Redacción
Este jueves la revista France Football dio a conocer la lista de los nominados al Balón de Oro 2025 y las reacciones no se han hecho esperar.

El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, a pesar de los buenos números registrados en este año, no figuran entre los treinta nominados por segundo año consecutivo.

La última nominación de Lionel Messi al Balón de Oro fue en el año 2023. Premio que ganó gracias a su actuación en el Mundial de 2022 en Qatar, competición donde registró siete anotaciones y tres asistencias.

Por el lado de Cristiano, la última vez que figuró en la lista fue en el año 2022 cuando aún era jugador del Manchester United. En aquella edición, Ronaldo terminó en el puesto número 20.

En el año 2025, los números indican que:

  • Cristiano Ronaldo en 50 partidos jugados registró 43 goles y 5 asistencias
  • Lionel Messi en 31 partidos jugados registró 24 goles y 12 asistencias

    • Cristiano ha expresado en entrevistas que los premios individuales han perdido relevancia y quienes destacan y ganan la Champions League deberían ganar el Balón de Oro.

    "No creo mucho en los premios individuales porque sé lo que se trabaja detrás de la verdad. Lamine, Vitinha o Dembélé podrían ganarlo, pero los premios individuales son irrelevantes”, expresó en la rueda de prensa final de la Nations League.

