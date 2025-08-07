Messi y Cristiano no figuran en la lista del Balón de Oro por segundo año consecutivo

Este jueves la revista <b>France Football</b> dio a conocer la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/en-vivo-nominados-al-balon-de-oro-2025-FH9900326 target=_blank>lista de los nominados al Balón de Oro 2025</a></b> y las reacciones no se han hecho esperar. El argentino <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi target=_blank>Lionel Messi </a></b>y el portugués <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cristiano-ronaldo target=_blank>Cristiano Ronaldo</a></b>,<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/quien-ultimo-ecuatoriano-nominado-balon-oro-DH9900849 target=_blank></a> <b></b><b></b>