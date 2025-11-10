Fútbol Internacional
Messi visitó al FC Barcelona y reveló su deseo de volver

El exjugador del FC Barcelona, Lionel Messi, protagonizó una emotiva visita al Spotify Camp Nou, dejando un mensaje lleno de nostalgia y cariño hacia el club de su vida.

   
    Leo Messi, figura mundial.( FC BARCELONA )
El exjugador del FC Barcelona, Lionel Messi, protagonizó una emotiva visita al Spotify Camp Nou este domingo, dejando un mensaje lleno de nostalgia y cariño hacia el club de su vida. Actualmente en las filas del Inter de Miami, el astro argentino publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías y un video desde el estadio azulgrana, junto con unas palabras que reavivaron el vínculo eterno entre el futbolista y el Barça.

Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió Messi, acompañando el texto con cinco imágenes y un vídeo dentro y fuera del recinto de Les Corts. El mensaje concluyó con una frase que emocionó a los aficionados: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, seguido de dos corazones azulgranas.

Lea: Lionel Messi firma extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028

Fuentes del club confirmaron a EFE que Messi solicitó permiso para acceder al estadio y realizó la visita antes de concentrarse con la selección argentina en Algorfa (Alicante), donde el combinado albiceleste prepara su amistoso frente a Angola el próximo 14 de noviembre en Luanda.

Pocas horas después de la publicación del argentino, el FC Barcelona respondió con un mensaje en la misma red social, utilizando una de las imágenes del futbolista y la frase: “Siempre serás bienvenido a tu casa, Leo”, reforzando la conexión entre el club y su máximo ídolo.

La visita del capitán campeón del mundo se produce apenas tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Camp Nou. En esa ocasión, el presidente Joan Laporta dejó abierta la posibilidad de rendirle un homenaje oficial a Messi una vez finalicen las obras del estadio, previstas para 2026.

Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, expresó Laporta.

El gesto de Messi, que ha dejado fijado su mensaje entre los destacados de su perfil, representa un nuevo guiño hacia el club con el que conquistó sus mayores éxitos. A pocos meses de las elecciones del FC Barcelona previstas para el segundo trimestre de 2026, la figura del rosarino vuelve a brillar en el corazón del barcelonismo.

