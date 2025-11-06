Messi: "Tengo las expectativas muy altas de que el Mundial va a ser algo extraordinario"

El argentino<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi> <b>Lionel Messi</b></a>, delantero del <b>Inter Miami, </b>dijo este miércoles que espera que el <b>Mundial 2026</b> sea extraordinario y contribuya a impulsar el fútbol en Estados Unidos. Tengo las expectativas<b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lionel-messi-firma-extension-de-contrato-con-el-inter-miami-hasta-2028-OD10318262></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>