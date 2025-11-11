Fútbol Internacional
Messi: "Mi familia y yo extrañamos mucho Barcelona, tenemos el deseo de volver a vivir ahí"

Leo Messi, actualmente concentrado con la selección argentina en Alicante de cara al amistoso del viernes ante Angola, vivió un emotivo regreso al Spotify Camp Nou el domingo por la noche, cuatro años y medio después de su último partido con el FC Barcelona.

   
    Leo Messi, leyenda del fútbol.
Días antes, en una entrevista concedida en Miami y publicada este martes por Sport, Messi expresó su deseo de regresar a vivir en Barcelona junto a su familia: “Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona... Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado”, afirmó.

Lea: Empresa de Andrés Iniesta bajo investigación en Perú por presunta estafa en partidos de El Nacional y Barcelona SC

Sobre su visita al nuevo estadio, el astro argentino reconoció que será un momento especial: “Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias”.

Messi también recordó los últimos años en el Barça, marcados por la pandemia y una despedida inesperada: “A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente... Fue un poco raro la despedida también, pero el cariño de la gente siempre va a estar”.

Consultado sobre los 21 años que pasó en el club, Messi no dudó: “Me quedo con todo lo que viví durante esa época, todo lo que crecí como persona y como jugador... Cuando veo imágenes y recuerdos, me vienen flashes de lo que pasó, de lo que vivimos. Estoy agradecido por haber llegado de niño, haber crecido y hecho toda mi vida en Barcelona, y también por el nacimiento de mis hijos en la ciudad”.

Con 35 títulos y 672 goles, Messi sigue mostrando su vínculo emocional con el Barça y la ciudad que marcó su carrera, dejando claro que, aunque su etapa deportiva continúa en otras latitudes, su corazón sigue muy ligado a Barcelona.

