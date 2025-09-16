Messi anota y asiste en triunfo del Inter Miami

<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Lionel-Messi> <b>Leo Messi</b> </a>marcó un gol y dio una asistencia al español Jordi Alba este martes en la victoria por 3-1 del <b>Inter Miami en casa sobre Seattle Sounders,</b> lo que permitió al equipo de<b> Javier Mascherano</b> dej<b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/copa-libertadores-racing-vence-1-0-en-la-ida-a-velez-sarsfield-FC10126003></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b>