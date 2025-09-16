Fútbol Internacional
16 sep 2025 , 19:55

Copa Libertadores: Racing vence 1-0 en la ida a Vélez Sarsfield

El único gol del encuentro lo marcó Adrián "Maravilla" Martínez al minuto 53, tras una gran jugada colectiva que silenció al Fortín y le dio ventaja a la Academia de cara al duelo de vuelta en Avellaneda.

   
    Adrián "Maravilla" Martínez, celebrando su gol.( RACING )
Racing Club se llevó un triunfo vital de su visita al Estadio José Amalfitani al imponerse 0-1 a Vélez Sarsfield en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El único gol del encuentro lo marcó Adrián "Maravilla" Martínez al minuto 53, tras una gran jugada colectiva que silenció al Fortín y le dio ventaja a la Academia de cara al duelo de vuelta en Avellaneda.

El equipo de Gustavo Costas supo golpear en el momento justo, aprovechando la inferioridad numérica del rival. Vélez se quedó con diez hombres al minuto 43 tras la expulsión de Lisandro Magallán, quien vio la segunda amarilla en apenas nueve minutos, complicando aún más las aspiraciones del conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

A pesar de la derrota, Vélez fue el protagonista durante gran parte del primer tiempo. Tuvo tres ocasiones claras de gol en los primeros 16 minutos, pero se topó con un inspirado Facundo Cambeses, quien respondió con firmeza a los remates de Tomás Galván y Michael Santos. Ya en la segunda mitad, un disparo de Solari se estrelló en el palo, y solo dos minutos después, la insistencia se tradujo en gol para Racing.

La jugada del tanto nació en los pies de Santiago Solari, que desbordó por izquierda y cedió el balón a Facundo Mura. El lateral mandó un pase preciso al corazón del área para que "Maravilla" Martínez definiera con clase y decretara el 0-1 definitivo.

Vélez intentó reaccionar y logró el empate en el minuto 63 a través de Aarón Quirós tras un tiro de esquina, pero el VAR anuló el tanto al determinar que el balón había salido completamente del campo antes del centro. En los últimos minutos, Racing buscó ampliar la ventaja al contragolpe con el ingreso de Duván Vergara y Tomás Conechny, pero sin éxito.

