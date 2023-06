Leo Messi ya fue presentado oficialmente en el Inter de Miami, provocando un terremoto entre los aficionados del club y del propio '10' argentino que quieren verlo jugar a donde vaya, y prueba de ello ha sido la demanda de entradas por verlo.

Si bien el mercado de fichajes en la MLS abre sus puertas el próximo 5 de julio, y el debut de Messi no sería en mínimo a finales del próximo mes, una marea humana se ha movido por verlo jugar.

En primera instancia, los boletos más baratos, previo al anuncio de la 'Pulga' costaban alrededor de $29 dólares, sin embargo, horas después de confirmarse su llegada, pegó un saltó hasta de 329 dólares, aunque plataformas especializadas en venta de entradas de la MLS como 'Vivid Seats' alcanzan hasta los 400 dólares la más barata.

Todo parece indicar que Messi se estrenará con los colores de Las Garzas ante Cruz Azul por la nueva 'Leagues Cup', torneo de la Concacaf que arranca este año y mide a los clubes de Estados Unidos contra los mexicanos.

Sobre la entrada más cara en el estadio Lockhart Stadium, casa del Miami, desde el "sí" de Messi, su precio está valorada en 9177 dólares, la cual está detrás del banco de suplentes, siendo la más cercana al campo de juego.

Oficialmente, los tickets para la temporada 2023 ya están agotados pero se encuentra disponible una lista de espera para el 2024. Pueden ser adquiridas a través del portal oficial del Miami con un depósito mínimo de 200 dólares para hasta 4 entradas.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", aseguró el argentino.