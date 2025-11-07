Fútbol Internacional
Maresca, entrenador del Chelsea, es el técnico que más ha realizado cambios en sus alineaciones iniciales

Enzo Maresca es el entrenador que más cambios realiza en sus alineaciones iniciales, más que cualquier otro club de la Premier League.

   
El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, defendió este viernes en rueda de prensa su amplia rotación al elegir las alineaciones iniciales después de que el exdelantero inglés Wayne Rooney criticara sus elecciones en el planteamiento inicial del equipo.

El ex delantero del Manchester United y la selección inglesa argumentó que los constantes cambios en la alineación impiden que los jugadores construyan relaciones en el campo.

Maresca ha realizado 85 cambios en sus alineaciones iniciales en todas las competiciones esta temporada, más que cualquier otro club de la Premier League.

"El fútbol es un poco diferente al de hace años en términos de fisicalidad e intensidad", dijo Maresca en rueda de prensa previo al partido de este sábado en casa contra los Wolves.

"Para mí personalmente, es imposible jugar con los mismos jugadores durante 65 partidos por temporada", dijo.

Maresca defendió la calidad de sus jugadores y expresó su respeto a la opinión de Rooney, pero sugirió que las críticas a su política de rotaciones surgieron solo después de que no lograron vencer al Qarabag en la Champions League esta semana.

