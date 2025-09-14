Marcelo Bielsa vio un partido de la Liga de Uruguay como un hincha más

A diferencia de los entrenadores de las selecciones sudamericanas que van a palcos exclusivos, alejados de la gente, Marcelo Bielsa asistió de otra forma para ver un partido de la Liga de Uruguay.

El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, fue al estadio Belvedere para ver la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga, entre Liverpool y Peñarol.

El entrenador argentino se sentó al lado de los otros hinchas, pues eligió verlo desde la tribuna, acompañado de los aficionados.