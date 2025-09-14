Fútbol Internacional
14 sep 2025 , 11:59

Marcelo Bielsa vio un partido de la Liga de Uruguay como un hincha más

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, asistió al Liverpool vs. Peñarol para verlo como un hincha más.

   
    Marcelo Bielsa vio un partido de la Liga de Uruguay desde una tribuna.( Redes sociales )
A diferencia de los entrenadores de las selecciones sudamericanas que van a palcos exclusivos, alejados de la gente, Marcelo Bielsa asistió de otra forma para ver un partido de la Liga de Uruguay.

El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, fue al estadio Belvedere para ver la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga, entre Liverpool y Peñarol.

El entrenador argentino se sentó al lado de los otros hinchas, pues eligió verlo desde la tribuna, acompañado de los aficionados.

En redes sociales se viralizaron fotos de Bielsa subido en un muro para ver el encuentro y analizar los posibles futbolistas que pueda convocar.

El estratega asistió al partido para analizar el nivel de futbolistas locales que puedan reforzar a la selección, de cara al Mundial 2026.

