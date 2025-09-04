Fútbol Internacional
04 sep 2025 , 17:07

¡Victoria charrúa! Uruguay goleó a Perú y se clasificó al Mundial 2026

Uruguay derrotó 3-0 a Perú en Montevideo y se clasificó al Mundial 2026

   
    Rodrigo Aguirre (c) de Uruguay celebra un gol este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Uruguay y Perú en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay) s( EFE )
Uruguay derrotó 3-0 a Perú en el Estadio Centenario, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, la selección charrúa se clasificó al Mundial 2026.

El conjunto local arrancó el partido con mucha intensidad, adelantando líneas, presionando la salida y arrinconando a Perú en su campo.

La única vía ofensiva del equipo dirigido por Óscar Ibáñez fueron los remates de media distancia, pero ninguno logró inquietar al arquero Sergio Rochet, ya que todos se marcharon desviados.

Giorgian De Arrascaeta fue el jugador más activo en el ataque uruguayo. Se movió con libertad por todo el frente ofensivo, generando varias ocasiones de peligro, e incluso estuvo cerca de abrir el marcador en un par de oportunidades.

La superioridad celeste también se reflejó en las estadísticas: Uruguay tuvo un 66 % de posesión del balón frente al 34 % de Perú, además de registrar 12 remates contra 7 del equipo visitante.

El único gol del encuentro llegó al minuto 14, cuando Guillermo Varela envió un preciso centro que Rodrigo Aguirre, exdelantero de Liga de Quito, conectó de cabeza para marcar el 1-0 y desatar la euforia en las tribunas del Centenario.

Jugadores de Uruguay celebran un gol este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Uruguay y Perú en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay)
Jugadores de Uruguay celebran un gol este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Uruguay y Perú en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay) ( EFE )

Con la ventaja en el marcador, Uruguay controló el resto del primer tiempo y se fue al descanso con tranquilidad.

En la etapa de complemento, Uruguay no bajó el ritmo a pesar del desgaste físico acumulado durante el primer tiempo. El equipo de Marcelo Bielsa siguió presionando en busca de ampliar la ventaja, generando constantes llegadas al arco defendido por Pedro Gallese.

Al minuto 58, finalmente llegó el premio para Giorgian De Arrascaeta, quien fue una de las figuras del encuentro. El atacante del Flamengo aprovechó una precisa asistencia de Rodrigo Aguirre y, con un potente remate, venció a Gallese para marcar el 2-0.

Sobre el final del partido, Federico Viñas colocó el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Uruguay asciende al tercer lugar de la tabla con 27 puntos, consolidando su posición rumbo al Mundial 2026. Por su parte, Perú quedó relegado al noveno puesto con apenas 12 unidades, ya sin posibilidades de clasificar.

En la última jornada, Uruguay enfrentará a Chile, mientras que Perú cerrará su participación recibiendo a Paraguay.

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato en vivo del partido aquí:

