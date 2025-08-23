¡Duro revés para el Manchester City! Perdió ante el Tottenham por la Premier League

Duro revés para el Manchester City en su intento de recuperar la corona inglesa: en el primer partido de la temporada en casa perdió 2-0 frente al Tottenham, tras reincidir en los errores defensivos del pasado curso.

Tras la goleada 4-0 en su visita al Wolverhampton en la primera jornada y en el primer partido de la temporada en el Etihad Stadium, el City repitió los errores de la temporada pasada: escasa pegada ofensiva y errores atrás que cuestan goles.

Así ocurrió en la primera parte, donde tras una primera media hora bastante pobre de juego y la salida por lesión del lateral Rayan Aït-Nouri, uno de los fichajes del verano, los Spurs aprovecharon dos errores de la defensa local para colocarse por delante en el marcador.

Primero fue el brasileño Richarlison, que superó por velocidad a los defensores locales, y su centro fue rematado a la red por Brennan Johnson (minuto 35).

El portero James Trafford, que volvió a ser titular en detrimento del brasileño Ederson, hipotecó las chances de su equipo justo antes del descanso, cuando los Spurs recuperaron la pelota tras una mala salida y el portugués Joao Palhinha anotó el segundo gol (45+2).

La entrada en la segunda parte de hombres como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden o Rodri no cambió la dinámica del partido, con un City dominador, pero sin llevar peligro ante la portería del italiano Guglielmo Vicario.

Al contrario que al City, todo sonríe por ahora al Tottenham del técnico danés Thomas Frank, que tras debutar hace una semana en el campeonato con una clara victoria ante el Burnley (3-0), suma un segundo triunfo que le coloca en la primera plaza de la clasificación provisional.