Claudio Echeverri llega al Bayer Leverkusen y jugará junto a Piero Hincapié en Alemania

Claudio Echeverri llegará al Bayer Leverkusen en condición de cedido por parte del Manchester City

   
    Claudio Echeverri celebra un gol con el Manchester City( Foto: Internet )
El ecuatoriano Piero Hincapié tendrá un nuevo socio en el Bayer Leverkusen. Se trata del talentoso argentino Claudio Echeverri, quien llegará al conjunto alemán cedido por el Manchester City, en una operación sin opción de compra.

La noticia fue confirmada por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, quien publicó en su cuenta de X: "¡Claudio Echeverri al Bayer Leverkusen! Acuerdo con el Manchester City para cesión directa."

"Sin cláusula de compra, salario cubierto por el Leverkusen y Echeverri ya en camino a revisión médica esta noche. 'El Diablito' jugará en el conjunto alemán", agregó.

Lea también: José Mourinho explicó por qué Lionel Messi es el jugador que más le ayudó a crecer como entrenador

Sin espacio en el primer equipo del Manchester City, el joven mediapunta argentino buscará ganarse minutos y protagonismo en la Bundesliga. Su llegada se produce tras la salida de Florian Wirtz, recientemente fichado por el Liverpool, actual campeón de la Premier League.

Con su gran capacidad en el uno contra uno, Echeverri promete aportar desequilibrio y creatividad al esquema ofensivo del técnico Erik ten Hag, quien asumió el reto de mantener al Leverkusen en lo más alto del fútbol alemán y europeo, después de éxitos paso de Xabi Alonso como DT de ese club.

El debut del Bayer Leverkusen en la Bundesliga 2025/26 será este sábado 23 de agosto, cuando se enfrente al Hoffenheim a las 08:30 (hora de Ecuador). El encuentro será transmitido en vivo por Disney Plus y ESPN.

