Madueke fuera 2 meses y se suma a la lista de lesionados del Arsenal

Noni Madueke, extremo inglés de de 23 años, sufrió una lesión en el último partido del Arsenal contra el Manchester City y se une a la extensa lista de lesionados del club londinense.

   
    Noni Madueke sufrió una lesión de rodilla y estará fuera 2 meses. ( REDES )
El extremo inglés Noni Madueke, recientemente fichado por el Arsenal en el último mercado de transferencias, estará de baja por al menos dos meses debido a una lesión.

La noticia fue confirmada este martes por el periodista especializado David Ornstein. Madueke, de 23 años, se lesionó la rodilla en el partido de este domingo contra el Manchester City.

Madueke se suma a la extensa lista de lesionados del conjunto dirigido por el español Mikel Arteta. En solo cinco fechas, el Arsenal ha tenido que lidiar con 8 lesionados, todos ellos importantes para titulares o rotación:

  • Gabriel Jesus (Delantero centro)
  • Kai Havertz (Delantero centro)
  • Martin Odegaard (enganche titular)
  • Bukayo Saka (extremo por derecha titular)
  • William Saliba (zaguero central titular)
  • Piero Hincapié (defensor recién fichado)
  • Benjamin White (defensor y lateral titular)
  • Christian Norgaard (mediocampista de rotación)
  • Noni Madueke

    • El Arsenal ocupa el segundo lugar de la Premier League con 10 puntos, superado por el líder invicto, el Liverpool.

