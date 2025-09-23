Madueke fuera 2 meses y se suma a la lista de lesionados del Arsenal

El extremo inglés Noni Madueke, recientemente fichado por el Arsenal en el último mercado de transferencias, estará de baja por al menos dos meses debido a una lesión.

La noticia fue confirmada este martes por el periodista especializado David Ornstein. Madueke, de 23 años, se lesionó la rodilla en el partido de este domingo contra el Manchester City.

Madueke se suma a la extensa lista de lesionados del conjunto dirigido por el español Mikel Arteta. En solo cinco fechas, el Arsenal ha tenido que lidiar con 8 lesionados, todos ellos importantes para titulares o rotación: