Luis Zubeldía, candidato a dirigir a Venezuela para las Eliminatorias 2030

Tras la reciente y dolorosa eliminación de Venezuela en su camino hacia el <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/maduro-exige-cambio-en-el-cuerpo-tecnico-de-la-vinotinto-tras-eliminacion-ante-colombia-II10093803>Mundial 2026</a></b>, la <b>Federación Venezolana de Fútbol (FVF) </b>ya trabaja en un nuevo proyecto con la mira puesta en 2030. Y el<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/tras-presion-de-maduro-fernando-batista-es-despedido-como-tecnico-de-venezuela-AI10094163></a></b> <b></b>