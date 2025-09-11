Luis Zubeldía, candidato a dirigir a Venezuela para las Eliminatorias 2030

Tras la reciente y dolorosa eliminación de Venezuela en su camino hacia el Mundial 2026, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ya trabaja en un nuevo proyecto con la mira puesta en 2030. Y el nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el del argentino Luis Zubeldía, quien aparece como principal candidato para asumir el banquillo vinotinto.

Medios venezolanos aseguran que el extécnico de Liga de Quito encabeza la lista de posibles reemplazantes de Fernando Batista, cuya salida se confirmó la noche del miércoles por medio de presiones del dictador Nicolás Maduro, quien criticó el desempeño del cuerpo técnico.

Lea: Tras presión de Maduro, Fernando Batista es despedido como técnico de Venezuela

Zubeldía, de 43 años, viene de conquistar la Copa Sudamericana 2023 con LDUQ y cuenta con un recorrido amplio y sólido tanto en clubes sudamericanos como internacionales. En su trayectoria figuran equipos como São Paulo, Racing Club, Lanús y Barcelona SC, donde ha dejado una huella como entrenador metódico, estratégico y con visión de largo plazo.

Desde la FVF apuestan por un proyecto estructural y sostenido, con el objetivo de que Venezuela dé el salto de calidad definitivo en la escena internacional.

La llegada de Zubeldía representaría una apuesta por un entrenador joven y sin experiencia dirigiendo combinados nacionales pero con una gran proyección a futuro.