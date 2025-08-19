Luis Suarez: "Me encantaría retirarme junto a Messi porque llevamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad"

El delantero uruguayo Luis Suárez expresó este martes en rueda de prensa su deseo de retirarse del fútbol profesional junto a su amigo y compañero de equipo, Lionel Messi. Además, ha manifestado su disposición a prolongar su contrato con el Inter Miami, lo que le permitiría seguir jugando en el mismo club que el astro argentino.

El Inter Miami terminó con ocho puntos y como segundo clasificado de la Conferencia de la MLS en la primera fase de la Leagues Cup, y recibirá este miércoles en el Chase Stadium de Miami al conjunto de Tigres, que sumó seis puntos en sus tres partidos disputados.

"El partido de mañana puede marcar un antes y un después anímicamente. Obviamente que es una final", dijo este el jugador en rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final de la competición que enfrenta a los equipos de la MLS y de la Liga MX.

Suárez recalcó que su continuidad con las gaviotas no depende de si Messi continua en el club, sin embargo, al pistolero le ilusiona acabar su carrera junto a él.

"Los dos estamos mayores y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal", comentó.

"Me encantaría retirarme junto con él porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad, pero depende de mi renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento", afirmó.

El Inter Miami busca revalidar el título de la Leagues Cup que conquistó en 2023, unos meses después del fichaje de Lionel Messi, y que supuso el primer trofeo en la historia del club.