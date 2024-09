Luis Enrique: "Yo no me pongo límites y mis jugadores tampoco"

El español Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain (PSG), se declaró "un gran fan" del entrenador del Girona, su compatriota Míchel, y consideró que el catalán será uno de los pocos equipos que les dispute la posesión del balón.

"Que el Girona se clasificase a Champions nadie se lo esperaba, vi casi todos los partidos del curso pasado y ha sido uno de los mejores de España, con un juego muy divertido de ver. Soy un gran fan de Míchel", dijo en la rueda de prensa previa al debut en Champions en el Parque de Los Príncipes.

"Ahora tienen su premio, agregó, con su debut en un estadio mítico europeo (Parque de los Príncipes). Les felicito".

El asturiano pronosticó que el equipo catalán "va a ser valiente, va a atacar", como hizo en el último encuentro liguero, una derrota ante el Barcelona (1-4), y alertó que será "uno los pocos equipos" que le disputará la posesión del balón.

Con cuatro triunfos en otros tantos partidos de Liga liderados por los tantos de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, el PSG no ha echado de menos, hasta el momento, a Kylian Mbappé, quien se marchó al Real Madrid en junio. "Los que yo valoro es el presente actual que pasa por este equipo", aseveró Luis Enrique.

El PSG es un equipo de los más jóvenes de esta Champions, con todos sus futbolistas menores de 30 años (menos el capitán Marquinhos).

El extécnico del Barcelona juzgó que esa juventud no es "un hándicap" para ganar una Champions League. "Es difícil argumentar cuánta experiencia es necesaria. Yo no me pongo límites y mis jugadores tampoco".