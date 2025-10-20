Luis Enrique cree que Willian Pacho puede mejorar en muchos aspectos

El entrenador del PSG, el español Luis Enrique, dijo este lunes que Willian Pacho "puede todavía mejorar en muchas cosas" y cargó contra la prensa por las críticas al arquero francés Lucas Chevalier, quien suplió esta temporada a Gigi Donnarumma.

"Pacho es muy joven y puede mejorar en muchas cosas. Es muy fuerte en la parte defensiva, comete pocas faltas, pero puede todavía mejorar. Tiene la mentalidad que nos gusta y que queremos", manifestó el técnico español.

El entrenador comentó que la rápida adaptación de Pacho al PSG, fichado en 2024 procedente del Eintrach alemán, ha sido extraordinaria. "Lo normal hubiese sido que no lo hiciese tan bien ya en los primeros partidos", opinó Luis Enrique.

Esta temporada, el equipo parisino empezó con pie derecho en competencias internacionales, a pesar de la oleada de lesiones y de las críticas a jugadores como al arquero Chevalier, por lo sucedido el pasado viernes ante el Estrasburgo (3-3).

"Cuando fichamos a un jugador, pensamos en el largo plazo. Él tiene la personalidad, lo demuestra en los entrenamientos y en los partidos también", aseguró el ex entrenador del Barcelona.

Para el choque ante el Leverkusen, en el que el PSG es favorito, señaló que "es difícil de evaluar" al equipo alemán porque ha fichado a jugadores nuevos y a un nuevo técnico.

"Tienen facilidad para hacer goles, tienen calidad y son capaces de defender con las líneas bajas", resaltó.