Fútbol Internacional Los creadores de la pancarta de Rodri insisten en que iba dirigida a Florentino Pérez

El grupo de aficionados "We Are 1894", el grupo mayoritario de la afición del Manchester City, aclaró que la pancarta con la imagen de Rodri besando el Balón de Oro iba dirigida a Florentino Pérez y no a Vinícius Júnior.