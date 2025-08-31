Liverpool venció 1-0 al Arsenal previo a la llegada de Piero Hincapié

El Liverpool y Arsenal chocaron en la tercera jornada de la Premier League, en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

El cuadro Gunner, que sumará en los próximos días a Piero Hincapié, cayó 1-0 en su visita al cuadro de Anfield que hizo respetar su localía por medio de un golazo de tiro libre efectuado por Dominik Szoboszlai en el segundo tiempo.

El tanto fue suficiente para sellar la victoria de los 'Reds' en un choque que se mantuvo parejo durante gran parte del encuentro.

El Arsenal, que llegaba a este compromiso con bajas importantes y un equipo en construcción, mostró buenas intenciones pero no logró concretar sus llegadas al arco rival. La falta de claridad en los últimos metros y la solidez defensiva del Liverpool impidieron que los de Mikel Arteta pudieran sumar en esta difícil visita.

Uno de los temas que marcó la previa del partido fue la inminente incorporación del defensor ecuatoriano Piero Hincapié al Arsenal. Aunque aún no ha sido oficialmente presentado, se espera que el zaguero sudamericano se sume al equipo en los próximos días para reforzar una defensa golpeada por las lesiones.

La caída en Anfield representa un llamado de atención para el Arsenal, que inició la temporada con ciertas inconsistencias, sobre todo a nivel físico. A las ausencias de Gabriel Jesus, Saka, Ødegaard y Havertz, se sumó recientemente la lesión de William Saliba, que debilita aún más la línea defensiva.