31 ago 2025 , 11:25

Arsenal: Saliba se lesiona en pleno partido y Piero Hincapié podría entrar en escena

William Saliba, pilar defensivo del equipo, tuvo que abandonar el campo apenas a los cinco minutos de juego tras sufrir molestias físicas. El francés, líder de la zaga 'gunner', fue sustituido de inmediato por Kristian Mosquera.

   
    William Saliba, figura defensiva del Arsenal.( ARSENAL )
El Arsenal acumula sustos en el arranque de temporada. En el partido central de la tercera jornada de la Premier League frente al Liverpool, el conjunto dirigido por Mikel Arteta sufrió una nueva baja de peso: William Saliba, pilar defensivo del equipo, tuvo que abandonar el campo apenas a los cinco minutos de juego tras sufrir molestias físicas. El francés, líder de la zaga 'gunner', fue sustituido de inmediato por Kristian Mosquera.

Esta lesión se suma a una preocupante lista de jugadores que arrastran problemas físicos en el equipo londinense. En el compromiso anterior ante el Leeds, tanto Martin Ødegaard como Bukayo Saka se retiraron con dolencias, mientras que Gabriel Jesus y Kai Havertz ya estaban fuera por lesión desde el inicio de la temporada. La situación comienza a tensar los planes de Arteta, que se ve obligado a buscar soluciones urgentes.

En ese contexto, todos los focos se posan sobre Piero Hincapié, reciente fichaje ecuatoriano del Arsenal. Si bien su perfil natural es el de defensor central zurdo o lateral izquierdo, la versatilidad y solidez del exjugador del Bayer Leverkusen lo convierten en una opción viable para reforzar la defensa, especialmente ante la posible ausencia prolongada de Saliba.

La inclusión de Hincapié en la rotación defensiva podría ser clave para mantener el equilibrio en una línea que ha quedado muy debilitada. Su experiencia internacional y su capacidad para adaptarse a diferentes esquemas tácticos le dan ventaja en un momento donde Arteta necesita soluciones rápidas y efectivas.

Desde la directiva del club aún no se ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión de Saliba, pero la preocupación es evidente, especialmente considerando el calendario exigente que se avecina. La presencia de Hincapié en el banquillo y su progresiva adaptación al fútbol inglés podrían acelerar su debut con el primer equipo.

Con un arranque de temporada marcado por las bajas, el Arsenal tendrá que echar mano de su fondo de armario para mantenerse competitivo en la Premier League. Y en ese escenario, la figura de Piero Hincapié se perfila como una pieza clave para reforzar la defensa de los ‘Gunners’.

