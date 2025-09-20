Liverpool se lleva el clásico de Merseyside y sigue invicto en la Premier League

El Liverpool se quedó con el clásico de Merseyside tras vencer 2-1 al Everton en Anfield, en un duelo cargado de emoción, ritmo y tensión, correspondiente a la quinta jornada de la Premier League. Con este triunfo, los dirigidos por Arne Slot firmaron su quinta victoria consecutiva en el arranque del campeonato y se consolidan como uno de los líderes de la tabla con 15 puntos, mostrando una versión sólida y efectiva tanto en ataque como en defensa.

El neerlandés Ryan Gravenberch abrió el marcador al minuto 10 con un remate certero tras una rápida transición ofensiva. Luego, el francés Hugo Ekitike amplió la ventaja con un gol al 58’, aprovechando un error en la salida del Everton.

Los ‘Toffees’ reaccionaron con fuerza en la segunda mitad y lograron descontar gracias a Idrissa Gueye, quien anotó a los 68’ tras una jugada colectiva. Desde entonces, el partido entró en una fase de alto voltaje, con el Everton presionando y generando peligro, pero sin poder romper la muralla defensiva local.

Liverpool, sin embargo, mostró madurez táctica para sostener el resultado en los últimos minutos. La línea defensiva, liderada por Virgil van Dijk, fue determinante para contener los intentos del rival, mientras que el mediocampo supo enfriar el ritmo cuando fue necesario. Con Slot en el banquillo, el equipo ha ganado equilibrio sin perder su intensidad ofensiva, lo que lo posiciona como uno de los serios candidatos al título en esta temporada.

En la próxima fecha, Liverpool visitará al Crystal Palace en busca de extender su racha perfecta y seguir liderando la liga. Por su parte, el Everton, que se queda con 7 unidades tras esta derrota, buscará levantar cabeza frente al West Ham, en un duelo clave para mantenerse en la parte media de la tabla.