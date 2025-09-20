Liverpool se lleva el clásico de Merseyside y sigue invicto en la Premier League

El <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liverpool>Liverpool </a></b>se quedó con el clásico de Merseyside tras vencer <b>2-1 al Everton</b> en Anfield, en un duelo cargado de emoción, ritmo y tensión, correspondiente a la <b>quinta jornada de la Premier League</b>. Con<b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liverpool-vencio-de-forma-agonica-al-atletico-de-madrid-en-la-champions-league-DD10130614></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b>