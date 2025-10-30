Liverpool no levanta cabeza y suma su sexta derrota en siete partidos

El Liverpool fue goleado 3-0 por el Crystal Palace este miércoles en la Copa de la Liga aumentando la racha negativa del equipo de Arne Slot.

El técnico holandés planteó un equipo sin la mayoría de sus titulares, lo que provocó que el Liverpool sufriera su sexta derrota en siete partidos en todas las competiciones.

"No es propio del Liverpool perder seis de siete partidos", dijo Slot a Sky Sports.

El Liverpool enfrenta este sábado al Aston Villa en casa y Slot al ser preguntado si el siguiente partido era una victoria obligada, respondió: "Todos los partidos del Liverpool son una victoria obligada".

El conjunto Red no perdía un partido de copa nacional en Anfield por tres goles sin marcar desde febrero de 1934, cuando cayó derrotado por 3-0 ante el Bolton en la FA Cup.

El Crystal Palace ha logrado vencer en tres ocasiones al Liverpool esta temporada. Las victorias del equipo londinense han sido por la Community Shield, Premier League y Copa de la Liga.