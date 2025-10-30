El Arsenal de Piero Hincapié sella el mes de octubre sin recibir ningún gol

El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, concluyó el mes de octubre con un gran rendimiento defensivo al no recibir ningún gol en los seis partidos que disputó en todas las competiciones.

La racha se selló este miércoles con la victoria por dos goles a cero (2-0) frente al Brighton & Hove Albion en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Carabao Cup.

El partido también fue relevante por la participación del zaguero ecuatoriano Piero Hincapié, quien arrancó desde el inicio por primera vez con el equipo Gunner.

Los partidos que jugó el Arsenal en octubre fueron: