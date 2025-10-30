Fútbol Internacional
30 oct 2025 , 09:24

El Arsenal de Piero Hincapié sella el mes de octubre sin recibir ningún gol

El Arsenal concluyó el mes de octubre con un gran rendimiento defensivo al no recibir ningún gol.

   
  • El Arsenal de Piero Hincapié sella el mes de octubre sin recibir ningún gol
    El equipo gunner ganó este miércoles por la Copa de la Liga. ( ARSENAL )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, concluyó el mes de octubre con un gran rendimiento defensivo al no recibir ningún gol en los seis partidos que disputó en todas las competiciones.

La racha se selló este miércoles con la victoria por dos goles a cero (2-0) frente al Brighton & Hove Albion en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Carabao Cup.

El partido también fue relevante por la participación del zaguero ecuatoriano Piero Hincapié, quien arrancó desde el inicio por primera vez con el equipo Gunner.

Lea: Kevin Rodríguez marcó un doblete en la victoria del Union St. Gilloise por la Copa de Bélgica

Los partidos que jugó el Arsenal en octubre fueron:

  • 2-0 vs. Olympiacos por la Champions League
  • 2-0 vs. West Ham por Premier League
  • 0-1 vs. Fulham FC por Premier League
  • 4-0 vs. Atlético de Madrid por la Champions League
  • 1-0 vs. Crystal Palace por Premier League
  • 2-0 vs. Brighton & Hove Albion por la Carabao Cup

    • Después del encuentro vs. Brighton, el entrenador español Mikel Arteta declaró sobre Mosquera e Hincapié, la dupla central que formó en la defensa: “Creo que se van a complementar de maravilla. Estoy muy contento con lo que he visto. Nunca han jugado juntos, solo han entrenado dos o tres veces, y eso seguirá mejorando”.

    Temas
    Premier League
    Fútbol inglés
    Arsenal
    Inglaterra
    Noticias
    Recomendadas