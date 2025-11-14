Lionel Messi anotó y asistió en la victoria de Argentina ante Angola en Luanda

Por los 50 años de la independencia de Angola, Argentina visitó este viernes el país africano en un amistoso que vio a Lionel Messi marcar y asistir para llevarse la victoria por 2-0.

Messi asistió al minuto 43 para que Lautaro Martínez anote su gol número 36 con la albiceleste. Los mismos dos jugadores se combinaron para el segundo gol a siete minutos del final.

Argentina fue tentada a jugar el partido por un supuesto pago de 12 millones de dólares, y los funcionarios vendieron entradas para el Estadio Nacional 11 de Novembro, con capacidad para 48.000 personas, por 1 dólar.

Este partido es el único de Argentina en esta fecha FIFA, mientras que Angola ya tiene la vista puesta en el inicio de la Copa Africana de Naciones del próximo mes, donde comparte grupo con Egipto, Sudáfrica y Zimbabue.