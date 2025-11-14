Lionel Messi anotó y asistió en la victoria de Argentina ante Angola en Luanda

Por los 50 años de la independencia de Angola, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/argentina target=_blank>Argentina</a> visitó este viernes el país africano </b>en un amistoso que vio a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lionel-messi-el-mundial-fue-el-sueno-de-mi-vida-EG10344246 target=_blank>Lionel Messi</a> marcar y asistir<b> para llevarse la victoria por 2-0</b>. <b>Messi asistió al</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dos-equipos-espanoles-estan-interesados-en-felix-torres-AH10423434 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fecha-fifa target=_blank></a></b>