Dos equipos españoles están interesados en Félix Torres

El defensa central ecuatoriano Félix Torres se ha convertido en uno de los nombres más seguidos por varios clubes españoles de cara al próximo mercado de fichajes de invierno.

Según el periodista especializado Mateo Moretto, equipos de LaLiga como Osasuna y Getafe están siguiendo de cerca su situación y valoran seriamente la posibilidad de incorporarlo en enero.

El interés de España surge en un momento donde Torres ha visto disminuida su participación tanto a nivel de club como en la selección nacional.

En Corinthians, tras unirse al club en 2024 procedente de Santos Laguna, Torres ha disputado un total de 79 encuentros. Sin embargo, en la actual temporada del Brasileirao ha participado en 27 partidos, siendo titular en solo siete ocasiones. El zaguero no suma minutos en el campeonato local desde la jornada 21 (actualmente van 32).

En la Selección Ecuatoriana a pesar de ser un nombre recurrente en las convocatorias, el defensa ha perdido terreno en la línea posterior. En la reciente doble Fecha FIFA, fue suplente en los amistosos contra Estados Unidos y México, y no vio minutos en el enfrentamiento frente a Canadá, cediendo protagonismo a centrales como Piero Hincapié, Willian Pacho y Joel Ordóñez.

El posible movimiento a LaLiga en enero podría ser clave para que Félix Torres retome ritmo de competencia previo al Mundial y afianze una posible titularidad en la selección ecuatoriana.