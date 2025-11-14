Dos equipos españoles están interesados en Félix Torres

El defensa central ecuatoriano <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/felix-torres target=_blank>Félix Torres</a></b> se ha convertido en uno de los nombres más seguidos por <b>varios clubes españoles</b> de cara al próximo mercado de fichajes de invierno. Según el periodista<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/la-liga target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corinthians target=_blank></a></b><b></b> <b><a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sebastian-beccacece-jeremy-arevalo-tranquilos-nino-seleccion-ecuador-JH10423802></a></b> <b></b><b></b> <b></b>