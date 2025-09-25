Liga de Quito eliminó a São Paulo en su última visita al estadio Morumbí

Este jueves 25 de septiembre, Liga de Quito visitará a São Paulo en el estadio Morumbí por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

En el encuentro de ida, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, los albos se impusieron por 2-0, por lo que el conjunto brasileño está obligado a ganar por una diferencia de dos o más goles para igualar o revertir la serie y avanzar a las semifinales.

La última visita de Liga de Quito al Morumbí fue en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, donde cayeron por 1-0 con gol del ecuatoriano Robert Arboleda, y además sufrieron la expulsión de Alexander Alvarado.

Lea también: Eduardo Álvarez: "Sentimos que Liga de Quito fue castigada por estar en estas instancias de la Libertadores"

Con ese resultado, São Paulo igualó la serie 2-2, ya que Liga había ganado 2-1 en la ida. La clasificación se definió en penales, donde los ecuatorianos fueron más efectivos y lograron el pase a semifinales.

El duelo de este jueves está programado para las 17:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.