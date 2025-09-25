Eduardo Álvarez: "Sentimos que Liga de Quito fue castigada por estar en estas instancias de la Libertadores"

<b>El director deportivo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eduardo-alvarez target=_blank>Eduardo Álvarez</a></b> habló para Radio La Red sobre la preparación de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a></b> previo al cotejo de cuartos de final de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores target=_blank>Copa Libertadores</a></b> ante São Paulo. Álvarez declaró que Liga<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/isaac-alvarez-liga-de-quito-representa-al-pais-fuera-de-ecuador-nos-miran-con-mucho-respeto-BH10170526 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-pro target=_blank></a></b> <b></b>