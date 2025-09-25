Eduardo Álvarez: "Sentimos que Liga de Quito fue castigada por estar en estas instancias de la Libertadores"

El director deportivo Eduardo Álvarez habló para Radio La Red sobre la preparación de Liga de Quito previo al cotejo de cuartos de final de la Copa Libertadores ante São Paulo.

Álvarez declaró que Liga de Quito tiene la oportunidad de hacer historia y volver a semifinales después de 17 años.

"Creo que tenemos un gran grupo y eso es importante, porque es lo que te permite manejar estas instancias tan difíciles, ahora en Libertadores y en su tiempo en Sudamericana", comentó.

Lea también: Isaac Álvarez: "Liga de Quito representa al país, fuera de Ecuador nos miran con mucho respeto"

También reconoció que en el partido de ida pudieron haber incrementado la ventaja y espera que el partido de vuelta sea un partido similar en ese aspecto: bastante cerrado y sin muchos espacios.

Además, expresó su descontento con la Liga Pro al perjudicarlos con el calendario dispuesto a principio de la temporada.

"Hubo instancias en las que no nos sentimos respaldados y sentimos que fuimos castigados por estar en estas instancias de la Libertadores. En un momento pedimos que un partido se juegue el jueves y nos respondieron que la programación era viernes, sábado, domingo y lunes. Sin embargo, con Barcelona se terminó jugando jueves", concluyó.