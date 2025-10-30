Fútbol Internacional
Liga de Quito acumuló más de USD 9 millones en esta edición de la Copa Libertadores

Liga de Quito quedó eliminado contra Palmeiras tras perder 4-0 (4-3 marcador global) por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

   
    El defensa de Liga de Quito, José Quintero, disputa el balón contra José López, jugador de Palmeiras por la Copa Libertadores ( EFE )
Liga de Quito quedó eliminado de la Copa Libertadores, tras perder 4-0 ante Palmeiras por la semifinal de vuelta, que se disputó en el Allianz Parque de São Paulo, Brasil.

Palmeiras disputará la final de este torneo contra Flamengo el 29 de noviembre en Lima, Perú.

Lea también: Ezequiel Piovi: "Soy un hincha más de Liga de Quito. Espero que jueguen la final de la Copa Libertadores"

Sin embargo, Liga de Quito finalizó su participación de la Copa Libertadores con un premio económico acumulado de USD 9 240 000 a lo largo del certamen, distribuidos de la siguiente manera:

USD 3 000 000 por su participación en la fase de grupos.

USD 990 000 por tres victorias en esa instancia (USD 330 000 por triunfo).

USD 1 250 000 por clasificar a los octavos de final.

USD 1 700 000 por avanzar a los cuartos de final.

USD 2 300 000 por llegar a las semifinales.

Ahora, Liga de Quito deberá centrarse en el torneo local, donde buscará reducir la ventaja de 15 puntos que mantiene el líder, Independiente del Valle, con el objetivo de conseguir su tricampeonato.

