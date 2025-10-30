Liga de Quito acumuló más de USD 9 millones en esta edición de la Copa Libertadores

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito </a>quedó eliminado de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores>Copa Libertadores</a>, tras perder 4-0 ante Palmeiras por la semifinal de vuelta, que se disputó en el Allianz Parque de São Paulo, Brasil. Palmeiras disputará la final<b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ezequiel-piovi-reacciones-hincha-mas-liga-quito-palmeiras-semifinal-copa-libertadores-AH10359900></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>