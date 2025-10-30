Fútbol Internacional
Ezequiel Piovi: "Soy un hincha más de Liga de Quito. Espero que jueguen la final de la Copa Libertadores"

Este jueves 30 de octubre, Liga de Quito se enfrenta contra Palmeiras por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

   
    Ezequiel Piovi celebra un gol con Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores( Foto: Internet )
El excapitán de Liga de Quito y actual jugador de Estudiantes de La Plata, Ezequiel Piovi, se refirió al partido clave que disputarán los albos este jueves 30 de octubre ante Palmeiras, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores.

“Todos tenemos ansiedad, pero confiamos en el grupo que tiene Liga y esperamos verlos en esa final de la Libertadores”, señaló el volante argentino en diálogo con FB Radio.

Siempre hay mucha ansiedad, tanto en los jugadores como en la hinchada, porque el tiempo pase rápido y llegue la hora del partido”, añadió.

Soy un hincha más de Liga de Quito y sigo siempre sus partidos. Cuando la mente está enfocada y la motivación presente, el resto acompaña”, expresó Piovi.

“A los chicos les digo que disfruten el momento. Estas instancias no se juegan todos los días, así que deben seguir luchando por sus sueños y objetivos”, aconsejó.

Finalmente, tuvo palabras para Alexander Domínguez: “Es el arquero más importante en la historia de Liga. Tiene muy merecido el cariño de la gente. Estoy contento de que pueda estar hoy”.

